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23:43 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Династия Мин: сияние учености»: в Кремле покажут уникальные экспонаты из Шанхайского музея

Посетители познакомятся с разносторонними интересами средневекового китайского интеллектуала.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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В Музеях Московского Кремля 17 апреля откроется выставка «Династия Мин: сияние учености». Экспозиция развернется в залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы. Она будет посвящена одной из самых ярких страниц в истории Китая — культуре династии Мин (1368−1644). Увлечение искусством, литературой, музыкой, глубокое знание философских и исторических трактатов стало в то время настоящим культом. Именно это в средневековом Китае вкладывали в понятие «ученость».

«Выставка продолжает традицию сотрудничества Музеев Московского Кремля с Шанхайским музеем, которое началось в 2012 году с показа в Шанхае коллекции Фаберже. В 2015-м мы представили проект “Оружейная сокровищница русских самодержцев”, который за три месяца посетили 642 948 человек — это огромная цифра даже для Китая. В апреле в Москве откроется ответная выставка, посвященная культуре династии Мин — важнейшему периоду в истории Поднебесной. Все вещи, которые увидят гости музея, впервые будут показаны в России и позволят познакомиться с самыми разными направлениями искусства, почувствовать очарование времени», — рассказала Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Одним из главных экспонатов станет великолепная процессия — набор из 66 фарфоровых фигур почетного эскорта: ученых, военных, музыкантов — конных и пеших, молодых и пожилых, одетых соответственно их рангу и социальному положению.

Группу нашли в захоронении представителей императорской фамилии, однако точная ее принадлежность неизвестна. То, что такой эскорт был помещен в гробницу, означало, что и после смерти человек станет занимать высокие должности, пользоваться теми же благами, что и при жизни. Богато украшенный комплект хорошо сохранился и выполнен с удивительным вниманием к деталям.

Курильница в форме утки. Цзиндэчжэнь. Династия Мин (1368-1644), период Чэнхуа (1465-1487). Фарфор

Выставка подчеркивает, что интеллектуалы средневекового Китая были увлеченными ценителями произведений искусства. Здесь покажут предметы из нефрита, бронзы, резные лаки и перегородчатые эмали. Они служили не только украшениями интерьера или одежды, но были также предметом коллекционирования.

Шкатулка с крышкой. Династия Мин (1368-1644), период Сюаньдэ (1426-1435). Дерево

Посетители увидят уникальную мебель периода династии Мин с характерными линиями и благородной резьбой по дереву: часть выставочного пространства воссоздаст интерьер кабинета интеллектуала.

Капельница для разведения туши. Династия Мин (1368-1644). Бронза

Визитная карточка династии Мин — фарфор, который специалисты по праву считают вершиной в производстве «белого золота» и высоко ценят. Именно в это время мастера разрабатывают цветные глазури и создают технологию надглазурной росписи. Гости выставки смогут полюбоваться изысканными изделиями, выполненными керамистами этого периода.

На выставке представят более 150 экспонатов. Она будет открыта для посетителей до 25 июля.

Чаша на высокой ножке. Цзиндэчжэнь. Династия Мин (1368-1644), период Сюаньдэ (1426-1435). Фарфор
Сосуд для наливания воды в тушечницу. Династия Мин (1368-1644). Нефрит
Жаровня. Династия Мин (1368-1644). Бронза
Шпилька "Фэньсинь". Династия Мин (1368-1644). Золото
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