Ургант заставил уральского актера съесть холодец с шоколадом

В шоу Ивана Урганта пришел актер из Екатеринбурга Евгений Кулик. Артист совсем недавно снялся в комедии «Я худею», которая вышла на экранах кинотеатров 8 марта, поэтому Ургант, недолго думая предложил Бортич и Кулику пройти кулинарное испытание.

Из пяти тарелок, накрытых крышками, нужно было по очереди выбирать блюда, которые придется съесть. Девушке попались чипсы с куском сливочного масла, а Евгению — холодец с шоколадом. Пока окружающие с недоверием косились на подозрительное блюдо, Кулик смело его попробовал и оценивающе заявил:

— А в целом ничего.

Более того, оторвать Евгения от холодца с шоколадом оказалось непросто — он продолжил уплетать его во время съемок программы.