Ургант заставил уральского актера съесть холодец с шоколадом
Актер Евгений Кулик пришел в студию с коллегой по фильму Александрой Бортич.
Актер Евгений Кулик пришел в студию с коллегой по фильму Александрой Бортич.
В шоу Ивана Урганта пришел актер из Екатеринбурга Евгений Кулик. Артист совсем недавно снялся в комедии «Я худею», которая вышла на экранах кинотеатров 8 марта, поэтому Ургант, недолго думая предложил Бортич и Кулику пройти кулинарное испытание.
Из пяти тарелок, накрытых крышками, нужно было по очереди выбирать блюда, которые придется съесть. Девушке попались чипсы с куском сливочного масла, а Евгению — холодец с шоколадом. Пока окружающие с недоверием косились на подозрительное блюдо, Кулик смело его попробовал и оценивающе заявил:
— А в целом ничего.
Более того, оторвать Евгения от холодца с шоколадом оказалось непросто — он продолжил уплетать его во время съемок программы.
Евгений Кулик — популярный российский блогер, который снимает забавные скетчи. Не так давно он начал актерскую карьеру — снялся в сериале «Остров» и в комедии «Я худею», которая сразу стала одним из самых популярных фильмов в кинотеатрах.
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