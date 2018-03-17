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11:42 (мск), источник: Om1.ru

Официально: Президентом ХК «Авангард» назначен Максим Сушинский

Владимир Шалаев отправлен в отставку.

Совет директоров ХК «Авангард принял заявление об отставке Владимира Шалаева. Новым президентом клуба назначен Максим Сушинский. Это объявление разместила пресс-служба омского клуба сегодня, 17 марта. Ранее сообщалось, что официальное объявление будет сделано лишь в понедельник.

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По словам председателя совета директоров клуба Александра Дыбаля, несмотря на значительные успехи «Авангарда» во внеигровой сфере, такие как улучшения в коммуникации и маркетинге, строительство хоккейной академии и другие, спортивные результаты клуба оставляют желать лучшего.

Александр Дыбаль, председатель совета директоров ХК «Авангард»:

 — Итоги нынешнего сезона не могут быть признаны удовлетворительными. Мы благодарим Владимира Шалаева за его вклад в развитие «Авангарда», но настало время для изменений. Новым президентом клуба назначен Максим Сушинский, который долгие годы являлся ключевым игроком команды, с которым мы добились самых больших побед в истории «Авангарда». С момента окончания карьеры хоккеиста Максим проявил себя и как успешный менеджер, реализовав свой потенциал в частном бизнесе. Мы надеемся, что совокупность его опыта игрока и управленца позволит повысить эффективность спортивного менеджмента клуба.

Сам Максим Сушинский высказался, что принял предложение стать президентом «Авангарда» не раздумывая. По его словам, предложение поступило к нему сегодня.

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