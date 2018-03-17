Официально: Президентом ХК «Авангард» назначен Максим Сушинский
Владимир Шалаев отправлен в отставку.
Владимир Шалаев отправлен в отставку.
Совет директоров ХК «Авангард принял заявление об отставке Владимира Шалаева. Новым президентом клуба назначен Максим Сушинский. Это объявление разместила
По словам председателя совета директоров клуба Александра Дыбаля, несмотря на значительные успехи «Авангарда» во внеигровой сфере, такие как улучшения в коммуникации и маркетинге, строительство хоккейной академии и другие, спортивные результаты клуба оставляют желать лучшего.
Александр Дыбаль, председатель совета директоров ХК «Авангард»:
— Итоги нынешнего сезона не могут быть признаны удовлетворительными. Мы благодарим Владимира Шалаева за его вклад в развитие «Авангарда», но настало время для изменений. Новым президентом клуба назначен Максим Сушинский, который долгие годы являлся ключевым игроком команды, с которым мы добились самых больших побед в истории «Авангарда». С момента окончания карьеры хоккеиста Максим проявил себя и как успешный менеджер, реализовав свой потенциал в частном бизнесе. Мы надеемся, что совокупность его опыта игрока и управленца позволит повысить эффективность спортивного менеджмента клуба.
Сам Максим Сушинский высказался, что принял предложение стать президентом «Авангарда» не раздумывая. По его словам, предложение поступило к нему сегодня.
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