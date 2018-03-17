До 22 градусов мороза ожидается 18 марта в некоторых районах Беларуси
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов мороза ожидается 18 марта в некоторых районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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