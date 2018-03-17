Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
Кома отпустила: заговорил отравленный со Скрипалем полицейский
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Лавров упал на сцене форума (видео)
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Михалков упал и ударился головой – СМИ
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
10:58 (мск), источник: БЕЛТА

До 22 градусов мороза ожидается 18 марта в некоторых районах Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 22 градусов мороза ожидается 18 марта в некоторых районах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 37% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: БЕЛТА

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью будет северо-восточный, днем — переменных направлений, умеренный, по югу порывистый.

Температура воздуха ночью и утром понизится до минус 11−17 градусов. По северо-востоку в некоторых районах ожидается 18−22 градуса ниже нуля. Во второй половине дня будет до минус 6.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Группа Пикник попала в ДТП
Бар в Брюгге установил охранную систему на бокалы
Мэй: такие события, как в Солсбери, могли произойти где угодно
Захарова: Россия определилась с ответом Британии
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет
Посла Великобритании повторно вызвали в МИД России
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь