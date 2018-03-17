До 22 градусов мороза ожидается 18 марта в некоторых районах Беларуси

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ночью будет северо-восточный, днем — переменных направлений, умеренный, по югу порывистый.

Температура воздуха ночью и утром понизится до минус 11−17 градусов. По северо-востоку в некоторых районах ожидается 18−22 градуса ниже нуля. Во второй половине дня будет до минус 6.