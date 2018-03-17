Автомобилистов предупреждают о надвигающемся снегопаде на Южном Урале

Источник: Агентство «Москва»

Сотрудники Госавтоинспекции призвали автомобилистов Челябинской области быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погоды.

В настоящее время на всей территории области идёт снег. По данным городского гидрометцентра, к вечеру и на ближайшие сутки ожидается понижение температуры.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения аварий», — рассказывают в ГИБДД.