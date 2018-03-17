Автомобилистов предупреждают о надвигающемся снегопаде на Южном Урале
Проезд на дорогах может представлять опасность.
Проезд на дорогах может представлять опасность.
Сотрудники Госавтоинспекции призвали автомобилистов Челябинской области быть внимательнее на дорогах
В настоящее время на всей территории области идёт снег. По данным городского гидрометцентра, к вечеру и на ближайшие сутки ожидается понижение температуры.
«При таких погодных условиях
Водителей просят соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.
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