Спасатели предупреждают приморцев об опасности ...

Источник: VLADNEWS

17 и 18 марта в южных районах Приморского края ожидается частичный взлом припайного льда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Вечером 17 марта и днем 18 марта у южной кромки припайного льда в Амурском и в бухтах Уссурийского залива под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда.

Также местами возможно расхождение трещин.

Спасатели предупреждают: выезд машин на лед категорически запрещен. Рыбакам любителям подледного лова и всем жителям и гостям края также следует соблюдать осторожность и не выходить на лед.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять:

— не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;.

— широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;.

— по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;.

— попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;.

— если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;.

— передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

— вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;.

— вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;.

— сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;.

— пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;.

— нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;.

— за 34 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;.

— подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;.

— осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;.

— доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);.

— окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).