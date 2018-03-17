Спасатели предупреждают приморцев об опасности
17 и 18 марта в южных районах ожидается частичный взлом припайного льда.
17 и 18 марта в южных районах ожидается частичный взлом припайного льда.
17 и 18 марта в южных районах Приморского края ожидается частичный взлом припайного льда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Вечером 17 марта и днем 18 марта у южной кромки припайного льда в Амурском и в бухтах Уссурийского залива под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда.
Также местами возможно расхождение трещин.
Если
— не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;.
— широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;.
— по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;.
— попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;.
— если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;.
— передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:
— вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;.
— вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;.
— сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;.
— пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;.
— нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;.
— за 34 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;.
— подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;.
— осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;.
— доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);.
— окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).
— передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.
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