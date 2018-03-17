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13:01 (мск), источник: Вести - Калининград

На востоке области начался ледоход и одновременно половодье

В Советск сейчас спешат туристы полюбоваться на необычное зрелище. В Немане начался ледоход и одновременно половодье, какого не припомнят старожилы.

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Под ледяными торосами скрылась набережная, айсберги подбираются к мосту королевы Луизы.

Елизавета Попович, корреспондент:

— Вот такими арктическими пейзажами сейчас наслаждаются советчане и гости города! Как говорил великий комбинатор, лёд тронулся.

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Река Неман покрыта ледяными торосами. Набережная, по которой ещё вчера ходили люди и ездили машины, скрылась под водой. К якорю, на который молодожёны вешают замочки, уже не подойти. То и дело к берегу подъезжают машины, горожане снимают зрелище на фото и видео. Елена Черникова поспешила сюда, чтобы сделать селфи на фоне моста во льдах.

Елена Черникова:

— Ну, вообще на память, потому что мало ли! Редко здесь такое. Я на Балхаше только такое видела.

По словам старожилов, около 40 лет назад река Неман разливалась до самой дороги. Это произошло потому, что залив, куда она впадает, ещё стоит подо льдом. Если в этом году заморозки продлятся, половодье из красивого зрелища может стать серьёзной проблемой. В первую очередь для жителей прибрежных домов.

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