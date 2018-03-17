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13:03 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарцы пожаловались Азарову на массовое спиливание деревьев на 9-й просеке

Территория находится вблизи Волги.

Самарцы пожаловались соцсетях главе региона Дмитрию Азарову. Их напугало появление экскаваторов на 9-й просеке. Они не понимают, что происходит.

В итоге врио вице-губернатор Самарской области — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин отправил на объект группу специалистов, чтобы на месте разобраться, кто и какие работы там проводит.

 — Мы истребовали все необходимые документы у хозяина участка: есть ли разрешение на строительство, на вырубку деревьев, — заявил Юрий Рожин.

Также вице-губернатора рассказал, что перед владельцем поставили задачу прекратить все работы на территории работы и убрать технику.

Как сообщают на ВолгаНьюз. Ситуацию на контроль взял глава Кировского района Игорь Рудаков. Он сообщил, что тоже выезжал на место и уже ведет работу с собственником территории.

 — По факту здесь никакой стройки нет, капитальные строения не возводятся. Идет планировка территории, находящейся в собственности у юрлица, которое приобрело ее по договору купли-продажи и зарегистрировало в Регпалате, — пояснил Игорь Рудвуоы.

По словам Игоря Рудакова, отдельно жители жаловались на якобы массовый спил деревьев.

Он отметил, что массового спила деревьев полиция не усмотрела. Но, если вдруг выяснится, что без соответствующих разрешений вырубались деревья — виновникам по закону придется компенсировать ущерб.

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