Самарцы пожаловались Азарову на массовое спиливание деревьев на 9-й просеке
Территория находится вблизи Волги.
Территория находится вблизи Волги.
Самарцы пожаловались соцсетях главе региона Дмитрию Азарову. Их напугало появление экскаваторов на 9-й просеке. Они не понимают, что происходит.
В итоге врио
— Мы истребовали все необходимые документы у хозяина участка: есть ли разрешение на строительство, на вырубку деревьев, — заявил Юрий Рожин.
Также
Как сообщают на ВолгаНьюз. Ситуацию на контроль взял глава Кировского района Игорь Рудаков. Он сообщил, что тоже выезжал на место и уже ведет работу с собственником территории.
— По факту здесь никакой стройки нет, капитальные строения не возводятся. Идет планировка территории, находящейся в собственности у юрлица, которое приобрело ее по договору
По словам Игоря Рудакова, отдельно жители жаловались на якобы массовый спил деревьев.
Он отметил, что массового спила деревьев полиция не усмотрела. Но, если вдруг выяснится, что без соответствующих разрешений вырубались деревья — виновникам по закону придется компенсировать ущерб.
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