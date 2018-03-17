Самарцы пожаловались Азарову на массовое спиливание деревьев на 9-й просеке

Самарцы пожаловались соцсетях главе региона Дмитрию Азарову. Их напугало появление экскаваторов на 9-й просеке. Они не понимают, что происходит.



В итоге врио вице-губернатор Самарской области — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин отправил на объект группу специалистов, чтобы на месте разобраться, кто и какие работы там проводит.

— Мы истребовали все необходимые документы у хозяина участка: есть ли разрешение на строительство, на вырубку деревьев, — заявил Юрий Рожин.

Также вице-губернатора рассказал, что перед владельцем поставили задачу прекратить все работы на территории работы и убрать технику.

Как сообщают на ВолгаНьюз. Ситуацию на контроль взял глава Кировского района Игорь Рудаков. Он сообщил, что тоже выезжал на место и уже ведет работу с собственником территории.

— По факту здесь никакой стройки нет, капитальные строения не возводятся. Идет планировка территории, находящейся в собственности у юрлица, которое приобрело ее по договору купли-продажи и зарегистрировало в Регпалате, — пояснил Игорь Рудвуоы.

По словам Игоря Рудакова, отдельно жители жаловались на якобы массовый спил деревьев.