Морозы и мокрый снег: Молдову ждёт резкое изменение погоды

Сегодня во второй половине пройдут дожди, а в воскресенье ожидается мокрый снег. Скорость ветра превысит 70 км/ч. На дорогах образуется гололед, возможны заносы. На деревьях и проводах — налипание мокрого снега и наледь. При этом сегодня будет тепло, а с воскресенья столбики термометров опустятся ниже нуля. Ночью ожидается до минус 13-ти, днем — до минус шести. Это в среднем на восемь градусов ниже нормы. Отступит непогода не раньше следующей пятницы.