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11:34 (мск), источник: Publika.md

Морозы и мокрый снег: Молдову ждёт резкое изменение погоды

Погода резко меняется. Синоптики уже предупреждали о скором похолодании, а теперь по всей стране объявлен желтый код метеоопасности.

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Источник: Publika.md

Сегодня во второй половине пройдут дожди, а в воскресенье ожидается мокрый снег. Скорость ветра превысит 70 км/ч. На дорогах образуется гололед, возможны заносы. На деревьях и проводах — налипание мокрого снега и наледь. При этом сегодня будет тепло, а с воскресенья столбики термометров опустятся ниже нуля. Ночью ожидается до минус 13-ти, днем — до минус шести. Это в среднем на восемь градусов ниже нормы. Отступит непогода не раньше следующей пятницы.

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