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12:28 (мск), источник: VN.ru

Демографическая яма 90-х снизила рождаемость в регионе

34465 детей родилось в Новосибирской области в 2017 году — это на 10% меньше, чем в 2016 г. Об этом сообщает официальный сайт Новосибирскстат. Эксперты объясняют падение рождаемости не только в СФО, но и в целом по стране, «демографической ямой 90-х».

Напомним, что не только в Новосибирской области, но и во всех регионах Сибирского федерального округа зафиксирован спад рождаемости. «По итогам 2017 года в округе родилось 236,9 тыс. младенцев, что на 30 тыс. (на 11,3%) меньше, чем в 2016 году. В Омской области, как в регионе с наибольшим снижением числа новорожденных, спад составил 14%», — сообщает новостная лента «Новосибирскстат».

Меньше всего в СФО падала рождаемость в Республике Тыва — 6%.

По данным министерства труда РФ, процесс снижения числа родившихся связан с «демографической ямой» 1993−2006 годов. По данным Росстата, в 2017 году уровень рождаемости в России снизился на 10,7%. За год в стране родились 1,69 млн детей — на 203 тыс. меньше, чем в 2016 году.

Правительство РФ прилагает ряд новых мер, чтобы остановить процесс падения рождаемости. С 1 января 2018 года в стране России стали выдавать 2 новых ежемесячных пособия. Первое: при рождении первого ребенка и до достижения им 1,5 лет семьям предоставляется ежемесячная выплата, равная региональному прожиточному минимуму на ребенка (в среднем в 2018 году она составляет 10,5 тыс. руб.). Второе: из средств материнского капитала семьи при рождении второго ребенка могут получать ежемесячные выплаты. Отметим, что обе выплаты предоставляются семьям, чей среднедушевой доход не превышает полтора прожиточного минимума в регионе.

Напомним также, что для семей, в которых появились второй и третий ребенок, предусмотрена программа субсидирования ипотечных ставок (расходы на обслуживание ипотеки сверх 6% годовых берет на себя государство).

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Демографическая яма 90-х снизила рождаемость в регионе
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