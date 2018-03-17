В Казани перенесут памятник воинам-афганцам
Инициатива о переносе поддержана ветеранами боевых действий и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Инициатива о переносе поддержана ветеранами боевых действий и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
В Казани перенесут памятник
Он будет находиться около входа в парк со стороны проспекта Ямашева, в дополнение к имеющейся композиции добавят стену с именами погибших.
Инициатива о переносе поддержана ветеранами боевых действий и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Предварительная дата завершения работ — 15 февраля 2019 года.
Справка
29 лет назад завершилась история самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте — войне в Афганистане. Именно 15 февраля 1989 года государственную границу двух стран пересекла последняя колонна советских военных. Всего из СССР военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. В войне погибли 13,8 тыс. человек, стали инвалидами 6,6 тыс. «афганцев».
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