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13:09 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани перенесут памятник воинам-афганцам

Инициатива о переносе поддержана ветеранами боевых действий и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В Казани перенесут памятник воинам-афганцам, находящийся около Центра семьи «Казан», в парк Победы, сообщается на официальном портале мэрии города.

Он будет находиться около входа в парк со стороны проспекта Ямашева, в дополнение к имеющейся композиции добавят стену с именами погибших.

Инициатива о переносе поддержана ветеранами боевых действий и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Предварительная дата завершения работ — 15 февраля 2019 года.

Справка

29 лет назад завершилась история самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте — войне в Афганистане. Именно 15 февраля 1989 года государственную границу двух стран пересекла последняя колонна советских военных. Всего из СССР военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. В войне погибли 13,8 тыс. человек, стали инвалидами 6,6 тыс. «афганцев».

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