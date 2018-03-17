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13:12 (мск), источник: АиФ Черноземье

Воронежцев предупредили о метели и гололедице на дорогах

Непогода в регионе продержится до конца выходных.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 44% 761 мм рт. ст. 2 м/с

На выходных, 17 и 18 марта, в Воронежской области ожидается непогода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на местный гидрометцентр.

В регион вернулась «зима» с метелью, морозами и гололедом. В эти выходные по области также ожидается сильный ветер, местами порывы которого могут достигать 15−20 м/с.

Из-за снежных заносов и гололедицы на дорогах автомобилистам советуют быть осторожными — соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.

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