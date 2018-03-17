Воронежцев предупредили о метели и гололедице на дорогах
Непогода в регионе продержится до конца выходных.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Непогода в регионе продержится до конца выходных.
На выходных, 17 и 18 марта, в Воронежской области ожидается непогода, сообщили в
В регион вернулась «зима» с метелью, морозами и гололедом. В эти выходные по области также ожидается сильный ветер, местами порывы которого могут достигать 15−20 м/с.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.