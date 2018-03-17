Воронежцев предупредили о метели и гололедице на дорогах

На выходных, 17 и 18 марта, в Воронежской области ожидается непогода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на местный гидрометцентр.

В регион вернулась «зима» с метелью, морозами и гололедом. В эти выходные по области также ожидается сильный ветер, местами порывы которого могут достигать 15−20 м/с.