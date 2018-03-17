Как в мире борются с бессонницей
Компания Philips представила ежегодный отчет об отношении жителей разных стран ко сну и проблемах, которые они испытывают. В исследовании приняли участие 15 тыс. человек из 13 государств (США, Великобритания, Германия, Польша, Франция, Индия, Китай, Австралия, Колумбия, Аргентина, Мексика, Бразилия, Япония).
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