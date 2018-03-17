Как в мире борются с бессонницей

67% опрошенных назвали хороший сон залогом крепкого здоровья. Больше остальных с этим утверждением согласны жители Германии и Польши — 84% и 79% опрошенных заявили об этом.

В меньшей мере, по мнению респондентов, на состоянии здоровья сказываются физическая активность (59%), финансовое обеспечение (56%) и полезное питание (49%). При этом взаимосвязь между здоровьем и занятиями спортом наиболее очевидна для жителей Мексики (77%), Колумбии (72%) и Индии (66%). Жители Японии в свою очередь считают, что здоровая пища (66%) влияет на самочувствие сильнее, чем сон.