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21:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Как в мире борются с бессонницей

Компания Philips представила ежегодный отчет об отношении жителей разных стран ко сну и проблемах, которые они испытывают. В исследовании приняли участие 15 тыс. человек из 13 государств (США, Великобритания, Германия, Польша, Франция, Индия, Китай, Австралия, Колумбия, Аргентина, Мексика, Бразилия, Япония).

Источник: Reuters

67% опрошенных назвали хороший сон залогом крепкого здоровья. Больше остальных с этим утверждением согласны жители Германии и Польши — 84% и 79% опрошенных заявили об этом.

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Тем не менее большинству опрошенных (77%) требуется использовать различные средства из-за проблем с засыпанием.

Самыми популярными способами борьбы с бессонницей были названы: успокаивающая музыка (36%) и составление графика ухода ко сну (32%).

В меньшей мере, по мнению респондентов, на состоянии здоровья сказываются физическая активность (59%), финансовое обеспечение (56%) и полезное питание (49%). При этом взаимосвязь между здоровьем и занятиями спортом наиболее очевидна для жителей Мексики (77%), Колумбии (72%) и Индии (66%). Жители Японии в свою очередь считают, что здоровая пища (66%) влияет на самочувствие сильнее, чем сон.

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