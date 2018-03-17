Немецкие наблюдатели прибыли в Крым с подарком

Источник: РИА "Новости"

По его словам, еще два общественника — граждане Норвегии — прилетят в Симферополь в субботу. «Накануне мы встретили делегацию из Германии, сегодня ждем прилета делегации из Норвегии», — сказал Гемпель.

Он рассказал, что гости из Германии примут участие в мероприятии в этнографическом музее Симферополя, они намерены передать в дар музею старинную библию. Наблюдать за ходом голосования делегаты двух стран намерены как в Крыму, так и в Севастополе.

Гемпель отметил, что прибывший в Крым глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер имеет статус наблюдателя на выборах, с ним вместе прилетел немецкий журналист, который был аккредитован в этом статусе. В субботу в Симферополь прибудет глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер и его коллега, сказал крымский депутат.

В пятницу глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму ждут делегацию политиков из Франции, которые будут наблюдать за выборами на полуострове. В состав делегации, по его данным, войдут 24 человека во главе с французским политиком Тьерри Мариани.