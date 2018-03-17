Немецкие наблюдатели прибыли в Крым с подарком
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Двое граждан Германии, один из которых имеет официальный статус наблюдателя на выборах президента РФ, а второй аккредитован как журналист, в пятницу прибыли в Крым с подарком — старинной библией, которая будет передана этнографическому музею Симферополя, сообщил РИА Новости депутат регионального парламента, глава крымской немецкой
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