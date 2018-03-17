До конца марта синоптики обещают температурные скачки и мокрый снег
Выходные не порадуют петербуржцев хорошей погодой. Синоптики обещают мороз — в субботу будет не выше минус пяти градусов.
Выходные не порадуют петербуржцев хорошей погодой. Синоптики обещают мороз — в субботу будет не выше минус пяти градусов.
К вечеру в регион с севера придет обширный циклон и в воскресенье в городе и некоторых районах Ленинградской области потеплеет до минус двух, местами даже до ноля. Но, вместе с этим, вероятны осадки — мокрый снег.
Скорость ветра возрастет до 12 метров в секунду. А в акватории Финского залива порывы возможны и до 15 метров.
Впрочем, обнадеживают специалисты, весна
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.