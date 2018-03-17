До конца марта синоптики обещают температурные скачки и мокрый снег

К вечеру в регион с севера придет обширный циклон и в воскресенье в городе и некоторых районах Ленинградской области потеплеет до минус двух, местами даже до ноля. Но, вместе с этим, вероятны осадки — мокрый снег.

Скорость ветра возрастет до 12 метров в секунду. А в акватории Финского залива порывы возможны и до 15 метров.