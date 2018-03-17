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13:24 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

До конца марта синоптики обещают температурные скачки и мокрый снег

Выходные не порадуют петербуржцев хорошей погодой. Синоптики обещают мороз — в субботу будет не выше минус пяти градусов.

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К вечеру в регион с севера придет обширный циклон и в воскресенье в городе и некоторых районах Ленинградской области потеплеет до минус двух, местами даже до ноля. Но, вместе с этим, вероятны осадки — мокрый снег.

Скорость ветра возрастет до 12 метров в секунду. А в акватории Финского залива порывы возможны и до 15 метров.

Впрочем, обнадеживают специалисты, весна все-таки уже не за горами. До конца марта, отмечают синоптики, погода еще не раз поменяет характер. Так что не стоит исключать резкие перепады температур.

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