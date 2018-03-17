Информацию о «продаже» мяса павших животных опровергли в Минсельхозе

«Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства дала сведения, что по весенним паводкам на территории области падежа сельхозживотных не зарегистрировано. Распространяемое в социальных сетях сообщение о реализации животных, пострадавших от последствий паводков в ВКО, не соответствует действительности», — сказал советник министра сельского хозяйства по связям с общественностью Сакен Калкаманов.
Напомним, в эти дни казахстанцам на WhatsApp стали приходить сообщения с предупреждением о том, что на рынки поступает мясо мертвых животных из мест подтоплений.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.