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16:42 (мск), источник: Kazinform

Информацию о «продаже» мяса павших животных опровергли в Минсельхозе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Распространяемую в мессенджерах информацию о продаже мяса павших от половодья животных опровергли в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства дала сведения, что по весенним паводкам на территории области падежа сельхозживотных не зарегистрировано. Распространяемое в социальных сетях сообщение о реализации животных, пострадавших от последствий паводков в ВКО, не соответствует действительности», — сказал советник министра сельского хозяйства по связям с общественностью Сакен Калкаманов.

Напомним, в эти дни казахстанцам на WhatsApp стали приходить сообщения с предупреждением о том, что на рынки поступает мясо мертвых животных из мест подтоплений.

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