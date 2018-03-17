Главный объект Мундиаля готов: «Ростов-Арену» официально ввели в эксплуатацию

Главный объект Мундиаля начали строить на левом берегу Дона 1 августа 2013 года. А название — «Ростов-Арена» — официально закрепилось за стадионом в 2015 году.

«Одной из особенностей “Ростов-Арены” стал замечательный обзор, создающий уникальный эффект присутствия. Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения. Этого удалось достичь за счет крутизны трибун, когда каждый следующий ряд почти на 45 см выше предыдущего и максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю», — пояснил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.