Более 250 заявлений на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка подано в Нижегородской области по состоянию на 7 марта
Нижний Новгород. 16 марта.
Нижний Новгород. 16 марта.
По данным министерства социальной политики региона, за назначением пособия следует обращаться в управление социальной защиты населения по месту постоянной регистрации.
На данный момент уже выплачено 1,6 млн. рублей данных пособий.
По информации органов ЗАГС, в
Напомним, закон о ежемесячной выплате при рождении первенца принят Госдумой 21 декабря 2017 года.
Выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в Нижегородской области составляет 9,612 тыс. рублей.
Получить данное пособие смогут те семьи, чей среднедушевой месячный доход ниже отметки в 15049,5 рублей. Для получения денежной выплаты ребенок должен родиться не раньше 1 января 2018 года.
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