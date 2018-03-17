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13:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 250 заявлений на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка подано в Нижегородской области по состоянию на 7 марта

Нижний Новгород. 16 марта. НТА-Приволжье — Более 250 заявлений на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка подано в Нижегородской области по состоянию на 7 марта.

По данным министерства социальной политики региона, за назначением пособия следует обращаться в управление социальной защиты населения по месту постоянной регистрации.

При обращении до исполнения ребенку 6 месяцев выплату начислят со дня рождения, в случае подачи заявления после полугода — с даты обращения.

На данный момент уже выплачено 1,6 млн. рублей данных пособий.

По информации органов ЗАГС, в январе-феврале 2018 года в Нижегородской области на свет появились 2,131 тыс. первенцев. Все родители проинформированы о возможности назначения данного пособия.

Напомним, закон о ежемесячной выплате при рождении первенца принят Госдумой 21 декабря 2017 года.

Выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в Нижегородской области составляет 9,612 тыс. рублей.

Получить данное пособие смогут те семьи, чей среднедушевой месячный доход ниже отметки в 15049,5 рублей. Для получения денежной выплаты ребенок должен родиться не раньше 1 января 2018 года.

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