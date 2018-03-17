В Узбекистане издадут новую серию книг о культурных ценностях
16 марта в Ташкенте состоялся Международный медиафорум, посвященный реализации проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира».
16 марта в Ташкенте состоялся Международный медиафорум, посвященный реализации проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира».
Уникальность проекта состоит в том, что впервые создается полная фактологическая база данных о хранящихся в мировых собраниях культурных ценностях Узбекистана в формате
Руководитель проекта Фирдавс Абдухаликов: «Проводимая в Узбекистане Президентом Шавкатом Мирзиеёвым работа по сохранению и популяризации культурного наследия масштабна и беспрецедентна. Созданные условия, а также консолидация государственных и общественных организаций, а также социально ответственного бизнеса, позволяют реализовывать единственный в мире проект подобного рода, который, несомненно, служит не только научным материалом для исследователей, но и является своеобразной духовной пищей для молодого поколения».
В рамках проекта уже снято 16 фильмов, объединивших культурные артефакты Узбекистана, хранящиеся в знаменитых мировых коллекциях, выпущено 10 томов
В 2018 году также планируется издание факсимильных копий прижизненных рукописей Алишера Навои, хранящихся в британской, российской и французской библиотеках, сборника «Зафарнаме» с красочными миниатюрами побед выдающегося полководца Средневековья Амира Темура, рукописи испанского посла Рюи Гонсалеса де Клавихо о путешествии ко двору Темура и другие.
На нынешнем медиафоруме обозначены перспективы проекта по изданию 20 новых
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