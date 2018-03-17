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12:27 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане издадут новую серию книг о культурных ценностях

16 марта в Ташкенте состоялся Международный медиафорум, посвященный реализации проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира».

Источник: UzReport.news

Уникальность проекта состоит в том, что впервые создается полная фактологическая база данных о хранящихся в мировых собраниях культурных ценностях Узбекистана в формате книг-альбомов на трех языках, каталогов, а также видеоверсий, создающих последовательный виртуальный образ памятников истории и культуры нашей страны.

Руководитель проекта Фирдавс Абдухаликов: «Проводимая в Узбекистане Президентом Шавкатом Мирзиеёвым работа по сохранению и популяризации культурного наследия масштабна и беспрецедентна. Созданные условия, а также консолидация государственных и общественных организаций, а также социально ответственного бизнеса, позволяют реализовывать единственный в мире проект подобного рода, который, несомненно, служит не только научным материалом для исследователей, но и является своеобразной духовной пищей для молодого поколения».

В рамках проекта уже снято 16 фильмов, объединивших культурные артефакты Узбекистана, хранящиеся в знаменитых мировых коллекциях, выпущено 10 томов книг-альбомов, которые в количестве 1,5 тыс. экземпляров в очередной раз безвозмездно переданы в рамках данного медиафорума ведущим национальным и мировым библиотекам.

В 2018 году также планируется издание факсимильных копий прижизненных рукописей Алишера Навои, хранящихся в британской, российской и французской библиотеках, сборника «Зафарнаме» с красочными миниатюрами побед выдающегося полководца Средневековья Амира Темура, рукописи испанского посла Рюи Гонсалеса де Клавихо о путешествии ко двору Темура и другие.

На нынешнем медиафоруме обозначены перспективы проекта по изданию 20 новых книг-альбомов о культурных ценностях Узбекистана, находящихся в собраниях музеев Великобритании, Германии, России, США, Турции, Чехии, Франции, Японии. Первая часть книг из новой серии будет презентована на специальном конгрессе в Санкт-Петербурге, который планируют провести организаторы при поддержке нефтесервисной компании «ERIELL GROUP» в июне этого года. В ходе конгресса, который соберет 300 мировых ученых, в ведущих музеях Санкт-Петербурга будут открыты выставки, демонстрирующие коллекции культурного наследия Узбекистана.

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