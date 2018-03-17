В Узбекистане издадут новую серию книг о культурных ценностях

Источник: UzReport.news

Уникальность проекта состоит в том, что впервые создается полная фактологическая база данных о хранящихся в мировых собраниях культурных ценностях Узбекистана в формате книг-альбомов на трех языках, каталогов, а также видеоверсий, создающих последовательный виртуальный образ памятников истории и культуры нашей страны.

Руководитель проекта Фирдавс Абдухаликов: «Проводимая в Узбекистане Президентом Шавкатом Мирзиеёвым работа по сохранению и популяризации культурного наследия масштабна и беспрецедентна. Созданные условия, а также консолидация государственных и общественных организаций, а также социально ответственного бизнеса, позволяют реализовывать единственный в мире проект подобного рода, который, несомненно, служит не только научным материалом для исследователей, но и является своеобразной духовной пищей для молодого поколения».

В рамках проекта уже снято 16 фильмов, объединивших культурные артефакты Узбекистана, хранящиеся в знаменитых мировых коллекциях, выпущено 10 томов книг-альбомов, которые в количестве 1,5 тыс. экземпляров в очередной раз безвозмездно переданы в рамках данного медиафорума ведущим национальным и мировым библиотекам.

В 2018 году также планируется издание факсимильных копий прижизненных рукописей Алишера Навои, хранящихся в британской, российской и французской библиотеках, сборника «Зафарнаме» с красочными миниатюрами побед выдающегося полководца Средневековья Амира Темура, рукописи испанского посла Рюи Гонсалеса де Клавихо о путешествии ко двору Темура и другие.