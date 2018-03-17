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13:55 (мск), источник: СуперОмск

Президент «Авангарда» Сушинский выделил эффективных игроков

Новый президент «Авангарда» Максим Сушинский в своем первом заявлении на этой должности произнес слова, заставляющие думать о грядущих кадровых изменениях в команде.

Источник: РИА "Новости"

Топ-менеджер вычленил в команде эффективных игроков и менеджеров, что логично подразумевает наличие и слабых коллег, с коими вряд ли продолжат сотрудничество.

«Сейчас наша основная задача — усиление спортивной составляющей работы клуба. Мы будем опираться на тех, кто способен максимально эффективно выполнять поставленные задачи. Это касается как игроков, так и менеджмента», — цитирует слова Сушинского пресс-служба «Авангарда».

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О назначении Максима Сушинского на упомянутую должность официально заявлено в субботу, 17 марта. В этот же день в команде заочно подтвердили информацию об уходе Владимира Шалаева с поста президента команды «Авангард». В Совет директоров клуба Сушинский официально вошел в феврале этого года.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков уже пожелал успехов новому руководителю.

«Мы желаем Максиму Сушинскому успехов в развитии “Авангарда”, который является главным символом нашего города. Правительство региона готова оказывать клубу всю посильную помощь. Мы верим в омский “Авангард” и будем с нетерпением ждать успехов на ледовой арене», — констатировал врио.

Отметим, что Максим Сушинский играл в составе с 1996-го по 2000 год и с 2001-го по 2005 года. После завершения спортивной карьеры Сушинский ушел в бизнес, занявшись управлением открытыми ранее компаниями с ключевым словом «Авангард» в названии.

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