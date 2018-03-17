Президент «Авангарда» Сушинский выделил эффективных игроков
Новый президент «Авангарда» Максим Сушинский в своем первом заявлении на этой должности произнес слова, заставляющие думать о грядущих кадровых изменениях в команде.
Новый президент «Авангарда» Максим Сушинский в своем первом заявлении на этой должности произнес слова, заставляющие думать о грядущих кадровых изменениях в команде.
«Сейчас наша основная задача — усиление спортивной составляющей работы клуба. Мы будем опираться на тех, кто способен максимально эффективно выполнять поставленные задачи. Это касается как игроков, так и менеджмента», — цитирует слова Сушинского
О назначении Максима Сушинского на упомянутую должность официально заявлено в субботу, 17 марта. В этот же день в команде заочно подтвердили информацию об уходе Владимира Шалаева с поста президента команды «Авангард». В Совет директоров клуба Сушинский официально вошел в феврале этого года.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков уже пожелал успехов новому руководителю.
«Мы желаем Максиму Сушинскому успехов в развитии “Авангарда”, который является главным символом нашего города. Правительство региона готова оказывать клубу всю посильную помощь. Мы верим в омский “Авангард” и будем с нетерпением ждать успехов на ледовой арене», — констатировал врио.
Отметим, что Максим Сушинский играл в составе с 1996-го по 2000 год и с 2001-го по 2005 года. После завершения спортивной карьеры Сушинский ушел в бизнес, занявшись управлением открытыми ранее компаниями с ключевым словом «Авангард» в названии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.