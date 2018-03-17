Об ухудшении погоды в день выборов предупредили синоптики Татарстана

По данным синоптиков, в республике пройдет сильный снег, ожидается метель, при которой видимость ухудшится до 500 метров и менее. Будет дуть сильный северо-западный ветер порывами до 15 — 20 м/с. На дорогах образуются снежные заносы, местами сильная гололедица.