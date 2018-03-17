Об ухудшении погоды в день выборов предупредили синоптики Татарстана
(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Завтра ночью и днем в Татарстане ухудшится погода. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Завтра ночью и днем в Татарстане ухудшится погода. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
По данным синоптиков, в республике пройдет сильный снег, ожидается метель, при которой видимость ухудшится до 500 метров и менее. Будет дуть сильный
Казань непогода также не обойдет стороной. Здесь прогнозируют метель и ветер до 17 м/с.
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