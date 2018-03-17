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14:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Завтра на улице рекомендовано не показываться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 44% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2018

Погода в ближайшие дни ухудшится. МЧС РБ объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 18 марта.

Завтра на территории республики ожидается местами сильный снег, на дорогах заносы, снежный накат, гололедица, ветер сильный, порывами до 17−22 м/с.

В связи с этим специалисты рекомендуют без лишней необходимости воздержаться от поездок. А в дороге быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.

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