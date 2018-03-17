В Башкирии объявили штормовое предупреждение
Завтра на улице рекомендовано не показываться.
Завтра на улице рекомендовано не показываться.
Погода в ближайшие дни ухудшится. МЧС РБ объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 18 марта.
Завтра на территории республики ожидается местами сильный снег, на дорогах заносы, снежный накат, гололедица, ветер сильный, порывами до 17−22 м/с.
В связи с этим специалисты рекомендуют без лишней необходимости воздержаться от поездок. А в дороге быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.
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