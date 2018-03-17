В регионе за неуплату штрафов арестован 61 человек

Региональная полиция завершила операцию «Должник». За 5 дней в службу судебных приставов направлено 565 постановлений по делам об административных правонарушениях, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе УМВД в субботу.

«Теперь этих должников-нарушителей, отказавшихся от добровольной уплаты штрафов, принудительно обяжут погасить задолженности», — отметили в полиции. В отношении горожан, не уплативших своевременно штрафы за правонарушения, полицейские составили 266 протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Уклонение от исполнения административного наказания».

По результатам рассмотрения 135 административных дел наложено штрафов на общую сумму 302 000 рублей, взыскано более 107 000 рублей. 61 нарушитель арестован на срок от 1 до 15 суток, 80-ти неплательщикам назначены обязательные работы.

Узнать о наличии неоплаченных штрафов жители Калининграда могут по телефонам:

Ленинградский район — 551−046,

Московский район — 552−458,

Центральный район — 552−065,

По линии ГИБДД (за нарушение правил дорожного движения) — 552−528.