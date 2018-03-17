В регионе за неуплату штрафов арестован 61 человек
Речь о 300 тысячах штрафов.
Речь о 300 тысячах штрафов.
Региональная полиция завершила операцию «Должник». За 5 дней в службу судебных приставов направлено 565 постановлений по делам об административных правонарушениях, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
«Теперь этих
По результатам рассмотрения 135 административных дел наложено штрафов на общую сумму 302 000 рублей, взыскано более 107 000 рублей. 61 нарушитель арестован на срок от 1 до 15 суток, 80-ти неплательщикам назначены обязательные работы.
Узнать о наличии неоплаченных штрафов жители Калининграда могут по телефонам:
Ленинградский район — 551−046,
Московский район — 552−458,
Центральный район — 552−065,
По линии ГИБДД (за нарушение правил дорожного движения) — 552−528.
Жители Калининградской области могут узнать о наличии задолженностей в территориальных подразделениях полиции по месту постоянной регистрации.
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