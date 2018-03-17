Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров отреагировал на ультиматумы Киева Донецку и Луганску
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Лариса Гузеева позирует в сугробе
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
СМИ: в РФ захотели узнать, что искал "вертолет-разведчик" США
Британия отреагировала на ответные меры России
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
Победа на Олимпиаде обернулась неприятностью для Загитовой
СМИ: Рождественская рассказала о смерти Васильевой
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
15Юбилейный «Оскар»
13:24 (мск), источник: БЕЛТА

Минтранс с 25 марта вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси с 25 марта по 20 апреля вводит сезонные ограничения нагрузок от 6 т до 9 т на одиночную ось автомобилей на некоторых участках республиканских дорог. Это предусмотрено постановлением Минтранса № 5 от 26 февраля 2018 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Постановление «О введении в 2018 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования» содержит полный список дорог, где 25 марта — 20 апреля будут действовать ограничения нагрузок на ось. В документе также приведен перечень платных автодорог и их участков, на которые ограничения не распространяются. В их числе М1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации (Редьки), М2 Минск — Национальный аэропорт Минск, М4 Минск — Могилев.

Летний период продлится с 21 мая по 31 августа. В это время максимально допустимая нагрузка на одиночную ось составит не более 6 т на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Группа Пикник попала в ДТП
Бар в Брюгге установил охранную систему на бокалы
Россия вышлет 23 британских дипломатов
Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде в Москве-1980
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Откуда у Хью Джекмана такое накаченное тело (видео)
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
Умер хакер, выдавший властям США Челси Мэннинг
Спорт
Конте и Моуринью. Кубок или пустота Анонсируем 31-й тур премьер-лиги и матчи 1/4 финала Кубка Англии
Авто
Жилет становится обязательным 18 марта 2018 года в России вступает в силу новый пункт ПДД, который обяжет водителей надевать световозвращающий жилет при выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь