Минтранс с 25 марта вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси с 25 марта по 20 апреля вводит сезонные ограничения нагрузок от 6 т до 9 т на одиночную ось автомобилей на некоторых участках республиканских дорог. Это предусмотрено постановлением Минтранса № 5 от 26 февраля 2018 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом
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