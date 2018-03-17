Минтранс с 25 марта вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

Постановление «О введении в 2018 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования» содержит полный список дорог, где 25 марта — 20 апреля будут действовать ограничения нагрузок на ось. В документе также приведен перечень платных автодорог и их участков, на которые ограничения не распространяются. В их числе М1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации (Редьки), М2 Минск — Национальный аэропорт Минск, М4 Минск — Могилев.