В Омске поставят светофор у ОмГУПС

В Омске начались работы по установке светофоров за счет городского бюджета. Департамент транспорта мэрии Омска объявил аукцион на устройство объектов на двух проблемных участках города — в районе дома № 16 на улице 70 лет Октября и на пересечении проспекта Маркса и улицы Потанина, у ОмГУПС, пишет «Новый Омск».

Добавим, что в общей сложности городской бюджет оплатит установку в Омске пяти светофоров. Еще три должны появиться на улице Светловской у дома № 10, на улице70 лет Октября у остановки «Поворотная» и на улице Дианова у остановки «Звездная». Установку еще 10 светофоров в Омске оплатят из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги».