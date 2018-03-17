В Самарской области весенние выходные и зимнее начало недели

В ближайшие дни благодаря переносу воздушных масс с запада на восток в тропосфере погода будет меняться быстро и радикально. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

Так, если еще в субботу днем снега не будет, то в воскресенье он заметет Самарскую область, устроив заносы на дорогах. Температура воздуха в этот день поднимется до + 1 градуса, ветер будет дуть с северо-запада силой до 13 м/с.