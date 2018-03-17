В Самарской области весенние выходные и зимнее начало недели
Плюсовая температура выходного сменится на -27.
Плюсовая температура выходного сменится на -27.
В ближайшие дни благодаря переносу воздушных масс с запада на восток в тропосфере погода будет меняться быстро и радикально. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.
Так, если еще в субботу днем снега не будет, то в воскресенье он заметет Самарскую область, устроив заносы на дорогах. Температура воздуха в этот день поднимется до + 1 градуса, ветер будет дуть с
А уже в ночь на понедельник снег прекратится и похолодает местами до минус 27 градусов. Днем будет теплее до 10 градусов холода. Зима останется в регионе на всю рабочую неделю.
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