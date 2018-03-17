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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле открыли кинотеатр для слепых

Каждый месяц там будут проходить бесплатные сеансы.

В первом филиале Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила открыли кинозал, в котором смотреть фильмы смогут незрячие люди. Фильмы будут сопровождаться скрытым тифлокомментированием, поэтому люди, которые плохо видят или не видят вообще, смогут приходить в кинотеатр без сопровождения. Специальная озвучка позволит им понимать, что происходит на телеэкране.

В день открытия мини-кинотеатра показали фильм «Легенда № 17» — незрячие люди оценили его. Кстати, бесплатные показы будут проходить каждый месяц — чтобы посмотреть фильм, не заплатив ни копейки, нужно всего лишь прийти в воскресенье.

Стоит отметить, что просмотром фильмов досуг в Центральной городской библиотеке не ограничиться. Также люди смогут поиграть там в настольные или интеллектуальные игры.

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