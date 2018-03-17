В Нижнем Тагиле открыли кинотеатр для слепых
Каждый месяц там будут проходить бесплатные сеансы.
Каждый месяц там будут проходить бесплатные сеансы.
В первом филиале Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила открыли кинозал, в котором смотреть фильмы смогут незрячие люди. Фильмы будут сопровождаться скрытым тифлокомментированием, поэтому люди, которые плохо видят или не видят вообще, смогут приходить в кинотеатр без сопровождения. Специальная озвучка позволит им понимать, что происходит на телеэкране.
В день открытия
Стоит отметить, что просмотром фильмов досуг в Центральной городской библиотеке не ограничиться. Также люди смогут поиграть там в настольные или интеллектуальные игры.
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