В Калининграде запустили трамваи через остров Октябрьский

Автомобильный Транспорт по ним пустили в конце 2017 года, а контактную сеть смонтировали позднее. Сегодня железная карета восстановила свой привычный маршрут , передаёт корреспондент калининградских «Вестей» в субботу, 17 марта.

— Наконец то мы запустили наш пятый маршрут в полном составе. Он пролегает через остров, жители острова вздохнут с облегчением, потому что очень хорошее подспорье в виде транспортной доступности.