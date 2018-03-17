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14:37 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде запустили трамваи через остров Октябрьский

Движение составов было временно изменено еще в 2016 году из-за ремонта мостов Деревянного и Высокого.

Автомобильный Транспорт по ним пустили в конце 2017 года, а контактную сеть смонтировали позднее. Сегодня железная карета восстановила свой привычный маршрут, передаёт корреспондент калининградских «Вестей» в субботу, 17 марта.

Сергей Усачёв, заместитель директора «Гортранс» по эксплуатации и пассажирским перевозкам:

— Наконец то мы запустили наш пятый маршрут в полном составе. Он пролегает через остров, жители острова вздохнут с облегчением, потому что очень хорошее подспорье в виде транспортной доступности.

Он также добавил, что трамваи будут курсировать с 6:00 до 23:48. Интервал составит 10 минут.

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