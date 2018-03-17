Пропавшего в центре Воронежа 8-летнего мальчика нашли живым

В Воронеже нашли 8-летнего мальчика, пропавшего вечером 16 марта в центре, сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье».

Ребенка, пропавшего на улице Революции 1905 года, нашли в тот же вечер на улице 9 Января.