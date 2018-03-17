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14:39 (мск), источник: АиФ Черноземье

Пропавшего в центре Воронежа 8-летнего мальчика нашли живым

Одинокого ребенка приметила проходящая мимо женщина.

В Воронеже нашли 8-летнего мальчика, пропавшего вечером 16 марта в центре, сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье».

Ребенка, пропавшего на улице Революции 1905 года, нашли в тот же вечер на улице 9 Января.

«Женщину по имени Виолетта встревожил вид одинокого ребёнка на улице, и она позвонила в дежурную часть. Сотрудник полиции прибыл на место и вернул мальчика маме», — рассказали волонтеры.

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