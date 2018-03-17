Пропавшего в центре Воронежа 8-летнего мальчика нашли живым
Одинокого ребенка приметила проходящая мимо женщина.
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Одинокого ребенка приметила проходящая мимо женщина.
В Воронеже нашли 8-летнего мальчика, пропавшего вечером 16 марта в центре, сообщили в
Ребенка, пропавшего на улице Революции 1905 года, нашли в тот же вечер на улице 9 Января.
«Женщину по имени Виолетта встревожил вид одинокого ребёнка на улице, и она позвонила в дежурную часть. Сотрудник полиции прибыл на место и вернул мальчика маме», — рассказали волонтеры.
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