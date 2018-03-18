«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск» в выездном матче ЧР

Таким, образом, «Урал» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию и, набрав 28 очков, находится на восьмом месте турнирной таблицы. «СКА-Хабаровск», в свою очередь, потерпел девятое подряд поражение в чемпионате России. Дальневосточная команда располагается на последнем месте с 12 очками в активе.

Отметим, что встреча началась с минуты молчания в память о бывшем игроке хабаровской команды, лучшем бомбардире в истории клуба (100 голов) Владимире Козлове, который скончался 13 марта на 62-м году жизни.