Назван срок открытия трех станций салатовой ветки метро

Источник: Агентство «Москва»

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена будут готовы к открытию в течение недели. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам строительства Марата Хуснуллина.

«В ближайшее дни закончатся комплексные испытания. Станции готовы, они обживаются, тестируем системы. Я убежден, что в течение недели станции будут готовы», — сказал чиновник.