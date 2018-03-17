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22:58 (мск), источник: Мослента

Назван срок открытия трех станций салатовой ветки метро

На открытие отвели неделю.

Источник: Агентство «Москва»

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена будут готовы к открытию в течение недели. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам строительства Марата Хуснуллина.

«В ближайшее дни закончатся комплексные испытания. Станции готовы, они обживаются, тестируем системы. Я убежден, что в течение недели станции будут готовы», — сказал чиновник.

Ранее Хуснуллин говорил, что благодаря открытию новых станций улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться новыми станциями будут ежедневно порядка 150 тысяч пассажиров.

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