Назван срок открытия трех станций салатовой ветки метро
На открытие отвели неделю.
На открытие отвели неделю.
Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская»
«В ближайшее дни закончатся комплексные испытания. Станции готовы, они обживаются, тестируем системы. Я убежден, что в течение недели станции будут готовы», — сказал чиновник.
Ранее Хуснуллин говорил, что благодаря открытию новых станций улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться новыми станциями будут ежедневно порядка 150 тысяч пассажиров.
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