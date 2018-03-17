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14:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Молдавских водителей призвали срочно оснастить автомобили зимними шинами

Граждан призвали не отправляться в путь, если нет строгой необходимости.

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Источник: Комсомольская правда
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Водителей призывают оснастить транспортные средства зимними шинами, цепями противоскольжения и иметь в багажнике лопату и мешок с песком. В случаях блокировки движения, до прибытия спасателей водителей просят держать двигатели автомобилей включенными в дозированном режиме, чтобы избежать случаев отравления выхлопными газами. Предостережения спасателей поступают в контексте прогнозов о внезапном изменении погоды, передает IPN.

Граждан призывают не отправляться в путь, если нет строгой необходимости. Если выезжают, должны иметь запас продуктов, горячие напитки и соответствующую одежду, а так же заряженный аккумулятор телефона, чтобы обратиться за помощью в случае необходимости. Пешеходов предупреждают о необходимости избегать движения на участках с опавшими из-за отложений мокрого снега ветками деревьев и электропроводами.

Другое предупреждение касается эксплуатации печей и нагревательных электрических приборов, чтобы избежать возникновения пожаров.

В ситуациях риска, люди должны обращаться в аварийные службы.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код в связи с резким изменением погоды. В период с 17 по 22 марта в связи с приближением средиземноморских циклонов, ожидаются сложные погодные условия. 18 марта пройдут дожди, а 19 марта мокрый снег и снегопад, до 10−15 л/м2 за 12 часов. Изолировано пройдет снегопад, образуются отложения мокрого снега на электропроводах и деревьях. Ветер северо-западный усилится до 15−20 метров в секунду. Температура снизится ощутимо. Минимальные температуры будут варьировать от -8 до -13 градусов по Цельсию до 22 марта, а максимальные будут между 0 и -5 градусов по Цельсию.

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