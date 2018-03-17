Молдавских водителей призвали срочно оснастить автомобили зимними шинами

Источник: Комсомольская правда

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Водителей призывают оснастить транспортные средства зимними шинами, цепями противоскольжения и иметь в багажнике лопату и мешок с песком. В случаях блокировки движения, до прибытия спасателей водителей просят держать двигатели автомобилей включенными в дозированном режиме, чтобы избежать случаев отравления выхлопными газами. Предостережения спасателей поступают в контексте прогнозов о внезапном изменении погоды, передает IPN.

Граждан призывают не отправляться в путь, если нет строгой необходимости. Если выезжают, должны иметь запас продуктов, горячие напитки и соответствующую одежду, а так же заряженный аккумулятор телефона, чтобы обратиться за помощью в случае необходимости. Пешеходов предупреждают о необходимости избегать движения на участках с опавшими из-за отложений мокрого снега ветками деревьев и электропроводами.

Другое предупреждение касается эксплуатации печей и нагревательных электрических приборов, чтобы избежать возникновения пожаров.

В ситуациях риска, люди должны обращаться в аварийные службы.