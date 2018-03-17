Полицейские мотоциклы начали патрулировать дороги Севастополя
На службу по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах города заступили два экипажа по три мотоциклиста, сообщили в ГИБДД Севастополя.
На службу по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах города заступили два экипажа по три мотоциклиста, сообщили в ГИБДД Севастополя.
Главная задача «мотобата» — выявление и пресечение нарушений ПДД, особенно грубых, со стороны водителей транспортных средств, в том числе и владельцев мототехники. Как отметил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Севастополю, подполковник полиции Денис Разорёнов, автопарк ГИБДД пополнился пятнадцатью мотоциклами в полицейском исполнении, шесть из которых уже приступили к несению службы.
Важная особенность патрулирования на мотоциклах — это маневренность, а значит, обеспечивается способность более быстрого прибытия сотрудников ДПС в места оперативной необходимости.
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