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15:55 (мск), источник: КрымPress

Полицейские мотоциклы начали патрулировать дороги Севастополя

На службу по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах города заступили два экипажа по три мотоциклиста, сообщили в ГИБДД Севастополя.

Главная задача «мотобата» — выявление и пресечение нарушений ПДД, особенно грубых, со стороны водителей транспортных средств, в том числе и владельцев мототехники. Как отметил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Севастополю, подполковник полиции Денис Разорёнов, автопарк ГИБДД пополнился пятнадцатью мотоциклами в полицейском исполнении, шесть из которых уже приступили к несению службы.

Важная особенность патрулирования на мотоциклах — это маневренность, а значит, обеспечивается способность более быстрого прибытия сотрудников ДПС в места оперативной необходимости.

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