Полицейские мотоциклы начали патрулировать дороги Севастополя

Главная задача «мотобата» — выявление и пресечение нарушений ПДД, особенно грубых, со стороны водителей транспортных средств, в том числе и владельцев мототехники. Как отметил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Севастополю, подполковник полиции Денис Разорёнов, автопарк ГИБДД пополнился пятнадцатью мотоциклами в полицейском исполнении, шесть из которых уже приступили к несению службы.