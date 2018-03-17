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15:22 (мск), источник: Tengrinews

В Астане стартовали народные гулянья

В Астане стартовали народные гуляния, посвященные празднованию Наурыз мейрамы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на столичное управление культуры и спорта.

Источник: Tengrinews

Первыми празднование дня весеннего равноденствия начали жители жилых массивов «Железнодорожный» и «Интернациональный». Посетители смогли насладиться концертной программой с участием ведущих казахстанских артистов. Известные народные композиции и эстрадные песни для жителей исполнили звезды отечественной эстрады Клара Толенбаева, Досымжан Танатаров, Аскар Жайлаубаев, группы «Дабыл», «Сарыарка», «Дәуір», «Ретро», «БУМ», популярные трио «Аламан» и «Z», инструментальные коллективы «Диарт» и «Бастау», квартет «Art Music».

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Праздничное настроение зрителям подарили победители международных фестивалей, солисты Государственной академической филармонии города Астаны Перизат Турарова, Жанаргуль Рахаткызы, Жаксыкельды Маясаров, лауреат международных и республиканских конкурсов, солистка Президентского оркестра Айзат Карабекова, виртуозный домбрист Курмангазы Байтасов, певица Мадина Ахметова, а также вокалисты Олжас Сабижан, Айгерим Хасанова, Асем Омарова, Айдана Смаханова и Бауржан Нурумбетов. С особым восторгом зрители встретили танцевальные номера «Шашу» и «Коктем» в исполнении талантливых артистов хореографического коллектива «Іңкәрім». Веселые флешмобы не оставили равнодушными ни одного участника мероприятий — взрослые и маленькие зрители с удовольствием исполнили танец «Кара жорга».

Для посетителей праздника организовали состязания по перетягиванию каната, поднятию гирь и армрестлингу. Все желающие смогли сыграть в национальную интеллектуальную игру тогыз кумалак, а также увидеть различные национальные обряды и традиции.

Кроме того, гостей праздника ожидали угощения: сочный плов, румяные баурсаки и главное блюдо праздника — горячий наурыз-коже. 18 марта в 11.00 часов уличные гуляния в честь Наурыз мейрамы состоятся в жилых массивах «Мичурино» и «Промышленный», а 21 марта они продолжатся в поселках Пригородный и Уркер, 22 марта — Коктал-1 и Ондирис, 23 марта — в микрорайоне Сарайшык. Фото управления культуры и спорта Астаны.

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