Известный КВНщик стал президентом Федерации футбола Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Астане состоялась
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Астане состоялась
Главными вопросами повестки дня конференции был отчёт президента ФФА Лашина Аймагамбетова, выборы нового президента Федерации футбола Астаны и изменения в составе исполкома.
Утвердив отчёт о проделанной работе президента ФФА, а также финансовый отчёт независимого аудитора, делегаты конференции проголосовали за прекращение полномочий президента ФФА Лашина Аймагамбетова по его просьбе. Новым руководителем Федерации футбола Астаны единогласно избран Малик Хасенов.
«Хочу от всей души поблагодарить за проделанную работу прежнего руководителя, — отметил новый президент ФФА. — Масштабы проектов, которые ФФА претворяет в жизнь, заслуживают уважения. Как экономист по образованию, прекрасно отдаю себе отчёт, что каждая идея должна подкрепляться материально. Уверен, мы продолжим начатое и будем двигаться вперёд».
Также произошли изменения в составе исполкома федерации. В связи с прекращением полномочий Александра Коночкина в исполком введён исполнительный директор футбольного клуба «Астана» Кайсар Бекенов.
Сайт ФФА отмечает, что Астана становится
Один из главных приоритетов ФФА — развитие
Федерация организует тренерские курсы категории С, выпускники которых успешно работают в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.