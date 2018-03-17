Известный КВНщик стал президентом Федерации футбола Астаны

Источник: Kazinform

Главными вопросами повестки дня конференции был отчёт президента ФФА Лашина Аймагамбетова, выборы нового президента Федерации футбола Астаны и изменения в составе исполкома.

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Утвердив отчёт о проделанной работе президента ФФА, а также финансовый отчёт независимого аудитора, делегаты конференции проголосовали за прекращение полномочий президента ФФА Лашина Аймагамбетова по его просьбе. Новым руководителем Федерации футбола Астаны единогласно избран Малик Хасенов.

«Хочу от всей души поблагодарить за проделанную работу прежнего руководителя, — отметил новый президент ФФА. — Масштабы проектов, которые ФФА претворяет в жизнь, заслуживают уважения. Как экономист по образованию, прекрасно отдаю себе отчёт, что каждая идея должна подкрепляться материально. Уверен, мы продолжим начатое и будем двигаться вперёд».

Также произошли изменения в составе исполкома федерации. В связи с прекращением полномочий Александра Коночкина в исполком введён исполнительный директор футбольного клуба «Астана» Кайсар Бекенов.

Сайт ФФА отмечает, что Астана становится по-настоящему футбольным городом, столице по силам стать футбольным локомотивом страны — таков главный лейтмотив отчёта о проделанной работе руководителя ФФА. Под эгидой столичной федерации футбола ежегодно проводится около 30 турниров по футболу, футзалу и мини-футболу в различных возрастных категориях. В Первенстве Астаны принимают участие 14 коллективов, в которых, помимо любителей, зимой выступают и поддерживающие форму профессиональные футболисты. В разные годы за трофеи ФФА в составе своих команд боролись братья Азовские, Айдын Бралин, Исламбек Куат, Андрей Карпович, Мурат Тлешев, Антон Чичулин. Рядом с ними учились мастерству молодые игроки.

Один из главных приоритетов ФФА — развитие детско-юношеского футбола. При федерации открыт и успешно работает Детский центр футбола. Проводится Школьная лига Астаны, в которой принимают участие представители практически всех общеобразовательных школ города. 158 команд, 1 896 участников — таков количественный состав Школьной лиги-2018. Победитель турнира премируется учебно-тренировочными сборами за рубежом.