Мальчик из Алматы стал участником шоу «Битва талантов» на МузТВ
Юный Даниил попал в команду российской певицы Дианы Арбениной.
Юный Даниил попал в команду российской певицы Дианы Арбениной.
АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Десятилетний Даниил Юн из Алматы стал участником авторского проекта Игоря Крутого «Битва Талантов» на МузТВ.
Юный алматинец прошел кастинг, в котором принимали участие дети 10−15 лет из разных стран. По итогам отборов около 60 вокалистов прошли к первому этапу конкурса. На первом этапе необходимо было исполнить песню на выбор и привлечь внимание наставников — Дианы Арбениной и популярной группы Artik&Asti.
«Даниил исполнил песню из репертуара Адама Ламберта “If I had you”, и сразу заразил зал своей энергетикой. Звездные наставники даже выразили удивление тем, что Даниилу удается сохранять ровное дыхание при столь активных движениях на сцене и продолжать петь», — сообщает
Диана Арбенина была настолько поражена зрелым ответом Даниила, что без колебания взяла его в свою команду «Огня».
На следующем этапе участникам предстоит выйти на сцену с одним из членов команды, чтобы в вокальном поединке доказать право на дальнейшее участие в проекте. Пройдет ли талантливый казахстанский малыш в дальнейшие туры «Битвы талантов» будет известно уже в следующую субботу.
Даниил Юн является воспитанником продюсерского центра «ЮНА» и обучается вокалу у педагога Данэлии Тулешовой — Наталии Чураковой. За спиной у мальчика участие в различных вокальных конкурсах, недавно он стал исполнителем русской версии песен корейского мультипликационного сериала Carrie Kids Song.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.