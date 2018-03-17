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15:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мальчик из Алматы стал участником шоу «Битва талантов» на МузТВ

Юный Даниил попал в команду российской певицы Дианы Арбениной.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Десятилетний Даниил Юн из Алматы стал участником авторского проекта Игоря Крутого «Битва Талантов» на МузТВ.

Юный алматинец прошел кастинг, в котором принимали участие дети 10−15 лет из разных стран. По итогам отборов около 60 вокалистов прошли к первому этапу конкурса. На первом этапе необходимо было исполнить песню на выбор и привлечь внимание наставников — Дианы Арбениной и популярной группы Artik&Asti.

«Даниил исполнил песню из репертуара Адама Ламберта “If I had you”, и сразу заразил зал своей энергетикой. Звездные наставники даже выразили удивление тем, что Даниилу удается сохранять ровное дыхание при столь активных движениях на сцене и продолжать петь», — сообщает пресс-служба продюсерского центра «ЮНА».

Во время загрузки произошла ошибка.

Диана Арбенина была настолько поражена зрелым ответом Даниила, что без колебания взяла его в свою команду «Огня».

На следующем этапе участникам предстоит выйти на сцену с одним из членов команды, чтобы в вокальном поединке доказать право на дальнейшее участие в проекте. Пройдет ли талантливый казахстанский малыш в дальнейшие туры «Битвы талантов» будет известно уже в следующую субботу.

Даниил Юн является воспитанником продюсерского центра «ЮНА» и обучается вокалу у педагога Данэлии Тулешовой — Наталии Чураковой. За спиной у мальчика участие в различных вокальных конкурсах, недавно он стал исполнителем русской версии песен корейского мультипликационного сериала Carrie Kids Song.

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