Мальчик из Алматы стал участником шоу «Битва талантов» на МузТВ

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Десятилетний Даниил Юн из Алматы стал участником авторского проекта Игоря Крутого «Битва Талантов» на МузТВ.

Юный алматинец прошел кастинг, в котором принимали участие дети 10−15 лет из разных стран. По итогам отборов около 60 вокалистов прошли к первому этапу конкурса. На первом этапе необходимо было исполнить песню на выбор и привлечь внимание наставников — Дианы Арбениной и популярной группы Artik&Asti.

«Даниил исполнил песню из репертуара Адама Ламберта “If I had you”, и сразу заразил зал своей энергетикой. Звездные наставники даже выразили удивление тем, что Даниилу удается сохранять ровное дыхание при столь активных движениях на сцене и продолжать петь», — сообщает пресс-служба продюсерского центра «ЮНА».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgaYy7mBkTY/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgaYy7mBkTY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я на старте ?! В 14.30 на МУЗ ТВ ?✌ С моими друзьями @kfamilyteam @ivena_rabotova_official</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/daniilyun/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Даниил Юн / Daniil Yun ?</a> (@daniilyun) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-17T05:17:47+00:00">Mar 16, 2018 at 10:17pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Диана Арбенина была настолько поражена зрелым ответом Даниила, что без колебания взяла его в свою команду «Огня».

На следующем этапе участникам предстоит выйти на сцену с одним из членов команды, чтобы в вокальном поединке доказать право на дальнейшее участие в проекте. Пройдет ли талантливый казахстанский малыш в дальнейшие туры «Битвы талантов» будет известно уже в следующую субботу.