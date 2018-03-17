Паромная переправа в Крыму возобновила работу после простоя

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена, осуществляется по фактической погоде», — говорится в пресс-релизе.

Переправа закрылась около 12:00 по московскому времени.

По данным синоптиков, теплая, ветреная погода в выходные дни на Крымском полуострове обусловлена воздушными массами, поступающими со Средиземного моря.