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16:38 (мск), источник: Интерфакс

Паромная переправа в Крыму возобновила работу после простоя

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Движение паромов в Керченском проливе восстановлено после нескольких часов простоя из-за сильного ветра, пока переправа осуществляется по фактической погоде, сообщила компания-оператор «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена, осуществляется по фактической погоде», — говорится в пресс-релизе.

Переправа закрылась около 12:00 по московскому времени.

По данным синоптиков, теплая, ветреная погода в выходные дни на Крымском полуострове обусловлена воздушными массами, поступающими со Средиземного моря.

Паромная переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») и аэропорт «Симферополь» являются основными транспортными артериями между полуостровом и материковой частью России. Паромы перевозят через Керченский пролив пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.

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