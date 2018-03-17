В Ташкенте 20 марта ограничат движение по нескольким улицам

Движение будет ограничено от улицы Нукусской (включая ул. А. Кадыри, Абая, пр. А. Навои, Ш. Рашидова, пр. Мустакиллик) до центрального стадиона «Пахтакор» (включая ул. Глинка, Ойбек, пр. А. Темура, Себзор, Юсуфа Хос Ходжиба).

В этом году глава государства внес дополнение к празднику. Узбекистанцы будут отдыхать на Навруз пять календарных дней (18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта).