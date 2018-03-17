На трассе «Екатеринбург-Тюмень» вводят реверсивное движение

«Уралуправтодор» проинформировал водителей об ограничении движения на трассе Р-351 «Екатеринбург-Тюмень» на км 23+500 (прямое направление, в сторону Тюмени в районе посёлка Белоярская застава и ж/д станции Глубокое) в связи с ремонтом на путепроводе.