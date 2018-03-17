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17:13 (мск), источник: ЕАН

На трассе «Екатеринбург-Тюмень» вводят реверсивное движение

«Уралуправтодор» проинформировал водителей об ограничении движения на трассе Р-351 «Екатеринбург-Тюмень» на км 23+500 (прямое направление, в сторону Тюмени в районе посёлка Белоярская застава и ж/д станции Глубокое) в связи с ремонтом на путепроводе.

С 19 марта до 10 июня на этом участке будет действовать реверсивное движение с сокращением полос движения с четырех полос до трех. Компания принесла водителям извинения за доставленные неудобства.

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