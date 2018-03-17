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17:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Сразу на десять градусов похолодает в Челябинске на будущей неделе

Однако ночи будут теплее нынешних.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 47% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Уже в понедельник, 19 марта, на Южном Урале похолодает сразу на десять градусов, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Так, в воскресенье, 18 числа, дневной воздух прогреется до +2…+4 градусов, обещают синоптики. А в первый рабочий день недели столбик термометра упадет до −5…−7 градусов днем. Такую же разницу температур ожидают по области. При этом ночью температурный режим останется прежним: −9…−13 градусов.

Со вторника дни потеплеют до ноля, но плюсовых температур в долгосрочном прогнозе пока не видно.

Погода изменится из-за смены направления ветра. Вместо южного к понедельнику будет дуть северо-западный, а его порывы порой будут сильными.

Госавтоинспеция предупреждает водителей об ухудшении погодных условий, в связи с чем повышается риск ДТП. Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния и соблюдать скоростной режим, держать дистанцию.

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