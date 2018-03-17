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17:23 (мск), источник: Вести Сочи

Цветение магнолии Суланжа привлекает туристов в Сочи

Еще до открытия нового летнего сезона поток туристов увеличивается. Дело не только в большом количестве событий, происходящих в Сочи, но и в самой природе.

Гости специально приезжают из других городов России, чтобы посмотреть на цветение магнолии.

В эти же дни на курорте цветут ещё несколько видов магнолий: звёздчатая, кобус, магнолия Лебнера. Обычно все они начинают покрываться цветами в конце февраля — начале марта. Этот год не стал исключением. Особенно живописно выглядит, пожалуй, парк «Южные культуры». Многие специально приезжают ранней весной, чтобы насладиться цветением субтропических растений.

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«Мы прилетели из Москвы и очень долго ждали, когда мимоза начнёт цвести, чтобы в отпуске посмотреть. Но мимоза цвела раньше, но мы, к счастью, приехали и увидели магнолию. Как в Японии приезжают на цветение сакуры, а мы приехали на магнолию. В Москве опять минус 12, а здесь настоящее лето», — рассказала «Вестям Сочи» Валентина Костикова из Москвы.

Особенность этих магнолий в том, что они зацветают до появления листьев. Цветы — белые, розовые, фиолетовые, чем-то похожи на тюльпаны, поэтому иногда такую магнолию ошибочно называют тюльпановым деревом.

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