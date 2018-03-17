Учёные выяснили, какие воспоминания люди теряют во время сна
Связи между нейронами, содержащими актуальную информацию, во время сна только укрепляются, а те, которые заняты малозначимыми фактами, ослабляются, и воспоминания исчезают.
Связи между нейронами, содержащими актуальную информацию, во время сна только укрепляются, а те, которые заняты малозначимыми фактами, ослабляются, и воспоминания исчезают.
Об исследовании учёных из университета Кембриджа сообщает MedicalXpress.
Исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, какие процессы происходят в мозге во время сна. Они стимулировали нейронные связи мышей, пока те находились в состоянии, подобном фазе медленного сна у людей.
«Хотя мозг обладает экстраординарным объёмом памяти, поддержание связей нейронов и их активности требует много энергии. Гораздо эффективнее сохранить только то, что необходимо. Даже не сохраняя всю полученную информацию, мозг сжигает 20% потребляемых нами калорий», — рассказывает руководитель проекта Ана Гонсалес Руэда.
По словам исследователя, такой механизм помогает предотвратить перевозбуждение нервной системы. А также мозг может хранить важную информацию в течение более длительного срока, не теряя необходимые факты, передаёт Лайф.ру.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.