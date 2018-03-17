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18:20 (мск), источник: Publika.md

Учёные выяснили, какие воспоминания люди теряют во время сна

Связи между нейронами, содержащими актуальную информацию, во время сна только укрепляются, а те, которые заняты малозначимыми фактами, ослабляются, и воспоминания исчезают.

Об исследовании учёных из университета Кембриджа сообщает MedicalXpress.

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Исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, какие процессы происходят в мозге во время сна. Они стимулировали нейронные связи мышей, пока те находились в состоянии, подобном фазе медленного сна у людей.

«Хотя мозг обладает экстраординарным объёмом памяти, поддержание связей нейронов и их активности требует много энергии. Гораздо эффективнее сохранить только то, что необходимо. Даже не сохраняя всю полученную информацию, мозг сжигает 20% потребляемых нами калорий», — рассказывает руководитель проекта Ана Гонсалес Руэда.

По словам исследователя, такой механизм помогает предотвратить перевозбуждение нервной системы. А также мозг может хранить важную информацию в течение более длительного срока, не теряя необходимые факты, передаёт Лайф.ру.

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