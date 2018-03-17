Учёные выяснили, какие воспоминания люди теряют во время сна

Об исследовании учёных из университета Кембриджа сообщает MedicalXpress.

Исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, какие процессы происходят в мозге во время сна. Они стимулировали нейронные связи мышей, пока те находились в состоянии, подобном фазе медленного сна у людей.

«Хотя мозг обладает экстраординарным объёмом памяти, поддержание связей нейронов и их активности требует много энергии. Гораздо эффективнее сохранить только то, что необходимо. Даже не сохраняя всю полученную информацию, мозг сжигает 20% потребляемых нами калорий», — рассказывает руководитель проекта Ана Гонсалес Руэда.