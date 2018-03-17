Волонтеры вернули первоначальный вид стеле «Город-герой Севастополь»

Источник: РИА "Новости"

Севастопольские волонтеры провели восстановительные работы на каменной стеле, стоящей у въезда в город со стороны Ялтинского шоссе. В ходе работ был полностью восстановлен первоначальный вид, в том числе и эмблема Звезды Героя, передает корреспондент РИА Новости.

Организатор реставрационных работ, житель Севастополя Карен Тарминян рассказал РИА Новости, что до сегодняшнего дня стела выглядела крайне непрезентабельно, и это бросалось в глаза даже со стороны трассы.