В Ленобласти открыли первую в РФ объемную диораму о Советско-финляндской войне

«Сегодня в музее была открыта первая в России объемная диорама площадью около 200 квадратных метров, которая рассказывает о С
Собеседница агентства добавила, что диораму создал местный историк и общественный деятель Баир Иринчеев. «Для осуществления идеи он подал заявку на грант президента России, и в прошлом году он его получил и приступил к созданию. В этом году создание диорамы было завершено», — отметили в музее, добавив, что не располагают сведениями о размере полученного гранта.
В музее также рассказали, что часть экспонатов, представленных в диораме — подлинные. «Их нашли поисковики в местах боев и передали в музей. В диораме можно увидеть образцы формы и обмундирования солдат двух армий, каски, пулеметные ленты, оружие. Диорама будет работать на постоянной основе, посетители музея смогут ходить прямо среди экспонатов и фотографироваться», — отметила собеседница ТАСС.
Военный музей Карельского перешейка — экспозиция в городе Выборг, почти полностью посвященная
«Зимняя война»
«Зимняя война» шла между СССР и Финляндией с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Основной театр военных действий располагался на пограничной территории двух стран, где находятся современные Ленинградская и Мурманская области, а также Республика Карелия. Причинами военного конфликта послужили ряд территориальных и дипломатических взаимных претензий двух стран после объявления Финляндии о независимости (до социалистической революции 1917 года страна входила в состав Российской Империи — прим. ТАСС).
Результатом войны стал Московский мирный договор, который был заключен между СССР и Финляндией 12 марта 1940 года. Договор изменил
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