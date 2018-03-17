Служба безопасности Украины выслала из страны российскую журналистку

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Украинская служба безопасности заблокировала деятельность сотрудницы телевизионного канала «Россия-24» Натальи Гончаровой, сообщается на сайте СБУ.

«В начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде представляли ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины», — говорится в заявлении.

Также правоохранители сообщили, что журналистка якобы планировала проведение информационной провокации, тенденциозно освещая выборы президента России на территории Украины.