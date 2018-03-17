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22:56 (мск), источник: Sputnik.by

Служба безопасности Украины выслала из страны российскую журналистку

В течение трех лет телеведущая не сможет въехать на территорию Украины.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Украинская служба безопасности заблокировала деятельность сотрудницы телевизионного канала «Россия-24» Натальи Гончаровой, сообщается на сайте СБУ.

«В начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде представляли ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины», — говорится в заявлении.

Также правоохранители сообщили, что журналистка якобы планировала проведение информационной провокации, тенденциозно освещая выборы президента России на территории Украины.

Наталью Гончарову принудительно вернули на территорию России с запретом въезда в Украину сроком на три года.

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