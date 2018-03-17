Служба безопасности Украины выслала из страны российскую журналистку
В течение трех лет телеведущая не сможет въехать на территорию Украины.
В течение трех лет телеведущая не сможет въехать на территорию Украины.
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Украинская служба безопасности заблокировала деятельность сотрудницы телевизионного канала «Россия-24» Натальи Гончаровой, сообщается на сайте СБУ.
«В начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде представляли ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины», — говорится в заявлении.
Также правоохранители сообщили, что журналистка якобы планировала проведение информационной провокации, тенденциозно освещая выборы президента России на территории Украины.
Наталью Гончарову принудительно вернули на территорию России с запретом въезда в Украину сроком на три года.
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