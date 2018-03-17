Актриса из «Пиратов Карибского моря» снимется в петербургском триллере
Британская актриса Кая Скоделарио, снявшаяся в пятой части «Пиратов Карибского моря», станет героиней российского мистического триллера «Девятая».
Британская актриса Кая Скоделарио, снявшаяся в пятой части «Пиратов Карибского моря», станет героиней российского мистического триллера «Девятая».
Съемки пройдут в Петербурге, режиссером будет Николай Хомерики. Об этом, представляя картину экспертам Фонда кино, рассказал продюсер Александр Роднянский, сообщает ТАСС.
Фильм должен выйти в прокат в начале 2019 года. Работа над картиной ведется уже два года, причем по ходу жанр ленты сместился от психологического триллера к мистическому.
Действие фильма происходит в Северной столице конца XIX века. Сюжет наполнен мрачной неоготической романтикой: начальник сыскной полиции Ростов расследует серию загадочных убийств девушек и обращается к англичанке по имени Оливия, притворяющейся ясновидящей. Вместе они пытаются поймать убийцу, столкнувшись с «инфернальным злом».
По данным портала «КиноПоиск», лжеколдунью сыграет Кая Скоделарио, известная благодаря ролям во франшизе «Бегущие в лабиринте» и фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок».
Съемки российской картины должны начаться через две недели, а завершиться к концу этого года. Планируется, что бюджет фильма составит 450 миллионов рублей.
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