Шавкат Мирзиёев рассказал, как можно достичь благополучия
По словам главы государства, благополучия можно достичь только своим трудом, так как никто не придет извне и не решит проблемы человека.
По словам главы государства, благополучия можно достичь только своим трудом, так как никто не придет извне и не решит проблемы человека.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находясь с инспекционной поездкой по Самаркандской области, побывал в гостях у дехканина Тошкуввата Ражабова, проживающего в селе Хина Иштиханского района.
Приусадебный участок
«Не устаю повторять одно: никто не придет к нам извне и не решит наши проблемы. Иждивенчество, безразличие — самый большой порок. Ведь ни одна страна в мире не разбогатела, ничего не делая! Мы также можем достичь благополучия только своим трудом, собственными усилиями», — отметил Мирзиёев.
Например, в Китае человек, имеющий 8 соток земли, считается состоятельным. В наших селах, сравнил президент, есть приусадебные участки с еще большей площадью. Их эффективное использование позволит обеспечить благосостояние людей.
«Мы думаем о том, как обеспечить людей работой, источником постоянного дохода. Приусадебные земли — вот готовое рабочее место, готовый источник дохода», — подчеркнул он.
Шавкат Мирзиёев дал указания по превращению Самарканда в базовый регион развития приусадебного хозяйства, раздаче саженцев и семян населению, обеспечению средствами химической защиты растений.
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