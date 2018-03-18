Японцы показали возможности робота-аватара MELTANT-α

Японская компания Meltin, специализирующаяся на разработке роботов-аватаров, показала возможности своего первого робота MELTANT-α. Краткое описание доступно на сайте компании, демонстрационное видео опубликовано на YouTube.

Роботом-аватаром сегодня часто называют два разных класса устройств: устройства телеприсутствия и удаленно управляемые гуманоидные роботы. В перспективе оба этих класса может сочетать один робот, но на сегодняшний день гуманоидные роботы слишком дороги для обычных людей, поэтому устройства телеприсутствия, как правило, представляют собой схему «планшет на колесиках». В то же время, гуманоидные роботы постоянно совершенствуются, и за последние годы разработчики достигли значительных успехов. Всего три года назад большинство передовых моделей, представленных на соревновании роботов DARPA Robotics Challenge, падали даже при ходьбе, а уже в 2017 году, например, робот Athlas научился аккуратно ходить по развалинам и даже делать сальто, а Honda показала прототип робота-спасателя E2-DR, который может подниматься по лестницам и стремянкам, а также преодолевать завалы.

Тем не менее, управление гуманоидными роботами остается по-прежнему сложной задачей, для которой требуются тренированные операторы, поэтому в последнее время разные компании занялись разработками гуманоидных роботов с интуитивно понятным интерфейсом управления. Такую схему, например, использовала компания Sarcos Robotics для управления своим строительным роботом Guardian GT, а также Toyota в гуманоидном роботе T-HR3.

Теперь робота-аватара с простой схемой управления сделала компания Meltin — разработка прототипа уже идет некоторое время, однако теперь компания впервые показала возможности робота, который, судя по всему, практически готов. Японский робот MELTANT-α управляется оператором с помощью двух перчаток и рукояток, закрепленных на лучах, движения которых робот повторяет своими руками. Для того, чтобы видеть окружающую робота обстановку, оператор может использовать очки виртуальной реальности.

По словам разработчиков, руки MELTANT-α максимально точно копируют строение человеческой руки, с учетом расположения мышц и сухожилий, идущих к отдельным пальцам, в качестве актуаторов используются полимерные эластичные провода, также в пальцах робота установлены датчики давления, а система обратной связи обеспечивает гаптическую отдачу. Благодаря этому робот может совершать очень аккуратные движения (поднимать яйцо, ноутбук, удерживать игральную карту), при этом руки робота достаточно сильные — всего двумя пальцами он может удерживать двухлитровую канистру с водой, а обеими руками удерживает груз массой около четырех килограммов.

Компания Meltin сообщает, что успешно протестировала управление роботом с расстояния в 18900 километров, но о других результатах пока ничего не известно. Также компания не сообщает, для чего конкретно разрабатывается MELTANT-α и неизвестно, запланирована ли коммерческая версия робота-аватара.

Недавно фонд XPrize запустил конкурс по созданию роботов-аватаров для удаленного присутствия. Основное условие конкурса — создать робота, который позволит человеку видеть, слышать, осязать и взаимодействовать с окружающим миром на расстоянии не менее ста километров. Призовой фонд конкурса составляет десять миллионов долларов.