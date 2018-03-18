Краска для мозгов: новая разработка нейробиологов
Миллионы людей во всем мире страдают от неврологических заболеваний. Новая технология сможет оказаться эффективным подспорьем в поиске лекарств.
Миллионы людей во всем мире страдают от неврологических заболеваний. Новая технология сможет оказаться эффективным подспорьем в поиске лекарств.
Материал подготовлен National Geographic Россия. Читать в первоисточнике.
Разрабатывая лекарства против болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, ученые используют сверхтонкие срезы мозга. Важным этапом исследования является очистка: небольшие образцы тканей доводятся до прозрачного состояния, а затем с помощью окрашивания можно рассмотреть белки и другие маркеры, связанные с болезнью.
В наши дни эта технология успешно применяется на грызунах, но ткани человека использовались мало. Одним из препятствий долгое время оставалась эффективная очистка.
Недавно студенты из Имперского колледжа Лондона предложили решение этой проблемы: им удалось получить раствор OPTIClear, который очищает ткани, одновременно превращая их в красочные 3D-структуры.
Первые тесты были поставлены на различных образцах — как взятых из медицинских архивов, так и свежих, предоставленных донорами. Во всех случаях был получен нужный результат: ученые смогли рассмотреть строение человеческого мозга на микроскопическом уровне, в мельчайших деталях.
На окрашенных препаратах отчетливо прослеживались изменения в мозге, связанные с нейродегенеративными процессами. При этом новая технология сравнительно недорогая и выполняется достаточно быстро. Представляя свое открытие научному сообществу, его авторы надеются, что оно вносит важный вклад в изучение головного мозга и разработку необходимых лекарств.
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