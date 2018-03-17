Самые необычные вокзалы мира

Строящаяся в Москве железнодорожная станция Варшавская получит дизайн в стиле авангард — в его основу лягут асимметричные формы и ломаные линии. В столичной мэрии рассказали, что авторов проекта вдохновляли работы известных советских художников-авангардистов. Портал iz.ru собрал самые необычные станции, уже действующие в разных странах мира.

Пример утонченной восточной экзотики — старый железнодорожный вокзал в Куала-Лумпуре. Комплекс в мавританском стиле построили в 1913 году, долгое время он был крупнейшим транспортным узлом в Малайзии.

Железнодорожная станция была построена в аэропорту Лиона в 1994 году. Строительство здания, выполненного из стали и бетона, тогда обошлось в 750 млн франков. Вокзал назвали в честь писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери.

Канатная дорога Нордкеттенбанен, проложенная в Инсбруке, соединяет центр города с самым большим природным парком в Австрии. Станции фуникулера спроектировала известный архитектор Заха Хадид.

Стеклянное здание Центрального вокзала Берлина считается самым крупным и самым современным во всей Европе. Оно было открыто для пассажиров в 2006 году.

Центральный вокзал Канадзава в Японии известен своим главным входом, выполненным в стиле традиционной японской архитектуры.

Здание Льежского вокзала в Бельгии в 2009 году было перестроено известным испанским архитектором Сантьяго Калатравой. Несмотря на современный дизайн, внутри архитектор сумел сохранить планировку такой, какой она была еще в середине XIX века.

Вокзал Хельсинки-Центральный был построен в начале XX века. Его фасад украсили фигуры каменных гигантов, которые быстро стали одной из главных достопримечательностей города.