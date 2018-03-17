Самые необычные вокзалы мира
Колониальная экзотика в
Колониальная экзотика в
Строящаяся в Москве железнодорожная станция Варшавская получит дизайн в стиле авангард — в его основу лягут асимметричные формы и ломаные линии. В столичной мэрии рассказали, что авторов проекта вдохновляли работы известных советских
Пример утонченной восточной экзотики — старый железнодорожный вокзал в
Железнодорожная станция была построена в аэропорту Лиона в 1994 году. Строительство здания, выполненного из стали и бетона, тогда обошлось в 750 млн франков. Вокзал назвали в честь писателя и летчика Антуана де
Канатная дорога Нордкеттенбанен, проложенная в Инсбруке, соединяет центр города с самым большим природным парком в Австрии. Станции фуникулера спроектировала известный архитектор Заха Хадид.
Стеклянное здание Центрального вокзала Берлина считается самым крупным и самым современным во всей Европе. Оно было открыто для пассажиров в 2006 году.
Центральный вокзал Канадзава в Японии известен своим главным входом, выполненным в стиле традиционной японской архитектуры.
Здание Льежского вокзала в Бельгии в 2009 году было перестроено известным испанским архитектором Сантьяго Калатравой. Несмотря на современный дизайн, внутри архитектор сумел сохранить планировку такой, какой она была еще в середине XIX века.
Вокзал
Самым большим в мире заброшенным вокзалом является одна из визитных карточек Детройта — Центральный вокзал Мичигана. Станция была построена в 1913 году и тогда считалась самой высокой в мире. Последний поезд пришел сюда еще в 1988 году, но даже сейчас здание поражает своим величием.
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